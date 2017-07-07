Фото: vk.com/barneos22

Большое количество пожарных автомобилей в центре Барнаула взволновало горожан днем в пятницу, 7 июля.

Фото с большим количеством расчетов огнеборцев рядом с офисом "Альфа-Банка" на проспекте Ленина 106 породило слухи о том, что здесь якобы произошел пожар.

Однако в ГУ МЧС по Алтайскому краю эту информацию опровергли. "Сообщение о пожаре в банке не подтвердилось", — сообщил порталу Amic.ru представитель экстренного ведомства.