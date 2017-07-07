Пассажир самолета, летевший из Сиэтла в Пекин ранил трех человек, пытаясь проникнуть в кабину пилота, пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, ЧП случилось на борту пассажирского Boeing 767 вскоре после вылета. Буйного пассажира удалось скрутить. В свою очередь, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления. Посадка прошла успешно.

По прилету буйного пассажира отдали в руки полиции. В результате инцидента, пострадали два пассажира и один член экипажа, однако о характере их травм не сообщается.