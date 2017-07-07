В этом году Алтайский государственный технический университет выпускает несколько тысяч квалифицированных и дипломированных инженеров. 6 июля, в АлтГТУ им. И.И. Ползунова прошло торжественное мероприятие, посвященное отличившимся студентам.

В вузе собрались лучшие из лучших – обладатели стипендий Правительства и Президента РФ, Губернатора Алтайского края, победители и призеры всероссийских и международных научно-практических конференций и федеральных конкурсов, авторы патентов на изобретения, спортсмены и талантливая молодежь. На протяжении учебы в техническом университете они уверенно побеждали, не единожды поднимались на пьедесталы почета, прославляя родной университет.

Приветствуя собравшихся, и.о. ректора Андрей Максименко поделился, что его переполняет чувство гордости за своих выпускников и университет.

"В этом зале собрались не только отличники учебы, но и те ребята, которые проявили себя в общественной, научной, творческой деятельности и спорте. Знайте, мы всегда будем гордиться вами, – обратился к выпускникам Андрей Максименко. – Студенческие годы пролетели незаметно, и может быть кто-то из вас продолжит свое обучение и поступит в магистратуру, а затем и в аспирантуру. Но знайте, где бы вы ни были, какой путь не выбрали, вы навсегда останетесь выпускниками Алтайского политеха".

Также Андрей Максименко пожелал всем уверенности, насыщенной и интересной профессиональной работы, новых побед и достижений, здоровья и счастья.