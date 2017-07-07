Природа радует нас чудесными бонусами. После двух недель дождей — красивая радуга, а после дня холода посередине лета — красивый закат.

"Невероятной красы был сегодня закат!", "хочется рядом ребят и гитару", "красота", "все сегодня фотографировали закат" — пишут восторженные и лирично настроенные барнаульцы в комментариях к фотографиям вчерашнего заката.

Давайте и мы с вами погрузимся в красоту вечернего алтайского неба.

Незнал как вам... но сегодняшний закат просто супер !! #закат#барнаулзакат#любимыйгородбарнаул A post shared by @dimabondarenko_bamz on Jul 6, 2017 at 8:23am PDT

❤ Сегодня был чудесный закат😍 #Барнаул Фотографиями поделились участники нашего сообщества😊 👍 #Барнаул22 #Barnaul #Barnaul22 #закат A post shared by Барнаул22 интернет сообщество. (@barnaul22.official) on Jul 6, 2017 at 9:22am PDT

#безфильтров #барнаул22 A post shared by 💞 😝 💞 (@galinka_basova) on Jul 6, 2017 at 8:20am PDT

#когдарабочийденьзакончен#закат#leroymerlin#леруамерленправобережный A post shared by Alexander Botchenko (@sanek.rus.22) on Jul 6, 2017 at 9:07am PDT

Хочется рядом ребят и гитару; песни такие душевные, спокойные, вдохновляющие и любви бесконечной тоже хочется, тоже рядом. Мечтаю💔 A post shared by ☀ Valeria Karpenko ☀ (@lkarpenco) on Jul 6, 2017 at 9:37am PDT

A post shared by Виктория Устюгова (@vikabfmv) on Jul 6, 2017 at 8:15am PDT

Розовый вечер A post shared by Дарья (@daria_mirvalieva) on Jul 6, 2017 at 7:56am PDT

Моя слабость💞💞💞 A post shared by Елизавета (@elzbth.gld) on Jul 6, 2017 at 8:42am PDT