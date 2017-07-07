Природа радует нас чудесными бонусами. После двух недель дождей — красивая радуга, а после дня холода посередине лета — красивый закат.
"Невероятной красы был сегодня закат!", "хочется рядом ребят и гитару", "красота", "все сегодня фотографировали закат" — пишут восторженные и лирично настроенные барнаульцы в комментариях к фотографиям вчерашнего заката.
Давайте и мы с вами погрузимся в красоту вечернего алтайского неба.
#безфильтров Невероятной красоты был сегодня #закат Стояли, любовались с детками. Фото конечно не передаёт всех красок и объёмов облаков #волшебноезрелище Ночь укрывает своим одеялом солнышко, трудившееся весь день)) На фантазировали с детьми))) #краскиприроды #красота #волшебно #вечер #Барнаул #Barnaul22 #barnaulinsta @barnaul.insta
Комментарии