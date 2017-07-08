Грозы и дожди пройдут в отдельных районах Алтайского края в субботу, 8 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день воздух прогреется до +26...+31 градуса, а в северных районах местами до +21...+26 градуса.

Ветер 8 июля будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду при грозах усиление до 12-17. Что касается Барнаула, то здесь в начале дня субботу также возможны кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха днем в краевой столице поднимется до +26...+28 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду.