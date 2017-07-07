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Ситуацию, связанную со стягиванием большого количества пожарных расчетов в центр Барнаула к офису "Альфа-банка" прокомментировали порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре в здании банка. Оперативно на место выехало сразу несколько расчетов. Все было проверено, информация не подтвердилась", — отметил представитель экстренного ведомства.

Посетителей здания вывели на улицу. После того, как экстренные службы убедились в отсутствии угрозы, граждане смогли вернуться внутрь.

Напомним, что появление колонны пожарных автомобилей у здания по проспекту Ленина, 106 взволновало горожан.