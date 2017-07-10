Декан факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Евгений Зрюмов стал победителем Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий для преподавателей, доцентов, профессоров вузов и колледжей России "Лучший молодой преподаватель – 2017" в номинации "Лучший молодой декан".

На фото: Декан факультета информационных технологий АлтГТУ Евгений Зрюмов

Конкурс организован национальным рейтинговым аттестационным агентством "Росрейтинг" при поддержке Московского финансово-юридического университета.

Проект реализуется с 2012 года и за это время в нем приняло участие более 1000 молодых преподавателей колледжей и вузов со всех регионов России. В этом году на участие в конкурсе заявилось более 300 человек. В финальный этап прошли 25 молодых преподавателей из Казани, Омска, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Архангельска. Евгений Зрюмов стал единственным участником, представлявшим Алтайский край. Уже на заочном этапе конкурса он победил всех своих конкурентов и в финале вошел в тройку лучших молодых участников, заняв первое место в номинации "Лучший молодой декан".

Декан АлтГТУ представлял разработку факультета информационных технологий "Привлечение студентов к инновационной деятельности через участие в олимпиадах и инновационно-технических конкурсах".

"Наши достижения и победы в деле подготовки высококлассных инженеров и программистов в Алтайском крае на базе Алтайского технического университета были высоко оценены экспертным жюри, – рассказывает Евгений Зрюмов. – В составе жюри – эксперты из Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ, профессура Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, депутаты Государственной Думы. Было интересно познакомиться с инновационными образовательными программами, возможностями проведения практик и занятий с использованием информационных технологий – со всем тем, что сейчас внедряется в образовательный процесс молодыми преподавателями в вузах России".

Победители конкурса получили дипломы разных степеней, благодарственные письма комитета Государственной Думы по образованию и науке, сертификаты на повышение квалификации и обучение по программе MINI-MBA.