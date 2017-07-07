Депутаты Госдумы сейчас разрабатывают законопроект, по которому родителей ВИЧ-инфицированных детей обяжут отправлять их на лечение. Об этом пишет "Парламентская газета".

Одним из авторов этой инициативы является заместитель председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Недавно СМИ писали, что весной умерла трехлетняя девочка в Тюмени от ВИЧ-инфекции. Мать не только не лечилась сама, но и не лечила свою дочь. Жительница Тюмени была уверена, что такой болезни просто нет. Она кормила ребенка грудью. В итоге, в апреле этого года малышка умерла от этого заболевания.

По слова Оксаны Пушкиной, часто мать сама лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка зачастую можно спасти, но родители не лечат его. Как отмечает депутат, в таких ситуациях должен быть услышан и голос медицинского сообщества.