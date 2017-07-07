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Барнаульская ГИБДД объявила о наборе новых сотрудников в свои ряды — в ведомство требуются инспекторы дорожно-патрульной службы.

К соискателям на службу выдвигаются следующие требования:

наличие гражданства РФ;

возраст до 35 лет;

годность по состоянию здоровья и по деловым качествам к службе в органах внутренних дел;

отсутствие судимости;

наличие водительского удостоверения категории "В";

срочная служба в Вооруженных Силах;

высшее образование.

"Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ "О полиции". Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет. Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ", — перечисляют в ГИБДД достоинства службы.

Кроме того, работники имеют возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспективы карьерного роста, а также бесплатное медицинское обслуживание.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, д. 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, тел.: 393-530 (отделение кадров).