Фото: auto-ava.ru
Барнаульская ГИБДД объявила о наборе новых сотрудников в свои ряды — в ведомство требуются инспекторы дорожно-патрульной службы.
К соискателям на службу выдвигаются следующие требования:
- наличие гражданства РФ;
- возраст до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья и по деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
- отсутствие судимости;
- наличие водительского удостоверения категории "В";
- срочная служба в Вооруженных Силах;
- высшее образование.
"Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ "О полиции". Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет. Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ", — перечисляют в ГИБДД достоинства службы.
Кроме того, работники имеют возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспективы карьерного роста, а также бесплатное медицинское обслуживание.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, д. 5 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, тел.: 393-530 (отделение кадров).
Комментарии
главное деловые....хааааааа
С людьми работать - тяжко, а на дороге с ними, это морока!
Деловые = предприимчивые?
Как-то остановил такой деловой с наколками. Но надо отдать ему должное, когда объясним ему, что разворот это не поворот налево - пошел консультироваться к лэйтенанту старшому, но тот тоже ПДД не знал... Поверили и отпустили, зачет!
Я хочу!. Но девочек вряд ли берут(