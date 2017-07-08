Новая форма общественного контроля в лесах появилась в законе Алтайского края. Теперь там расписаны права общественных инспекторов. Поправки в краевой закон "Об охране окружающей среды в Алтайском крае" внесли на сессии в четверг, 29 июня, депутаты Алтайского краевого Заксобрания.

Новое в законе

На самом деле граждане и раньше могли осуществлять общественный контроль. Но теперь есть официальный статус и прописанные в законе права.

Общественным инспектором может стать гражданин, который "изъявил желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе".

Читайте также: Специалисты показали, как проверяют лесные рубки в Барнаульском лесничестве

Таким инспекторам будут выдавать удостоверения.

Они имеют право:

фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и направлять такую информацию в органы государственного надзора;

принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах совершения правонарушений;

сообщать в устной форме физическим лицам о том, что они нарушают закон;

содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их обитания;

обращаться в органы госвласти любого уровня за своевременной, полной, достоверной информацией, необходимой для осуществления общественного контроля, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;

участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

Справка

Из краевого закона: результаты общественного экологического контроля, представленные в органы государственной власти Алтайского края, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством.

Мнение эколога

Известный алтайский эколог, координатор проекта "Генеральная уборка" в Алтайском крае Алексей Грибков отметил, что данные поправки — всего лишь приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

"Что касается сути этих изменений — общественного экологического контроля (сейчас Минприроды России готовятся ещё и поправки в части общественного охотничьего контроля), то в этом ничего нового нет. Всё это — хорошо забытое старое. В конце советского периода институт общественных инспекторов по охране природы эффективно работал, был реальным заслоном браконьерству. В лихие 90-е и 0-е он выродился в раздачу "корочек" для "своих"— нередко для отъявленных браконьеров. А потом и вовсе был вымаран из законодательства и практики", — высказал он свое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .

Алексей Грибков не уверен, что новый статус для общественников поможет решить проблему. Да и как сейчас противостоять браконьеру, вооружённому "до зубов", с современнейшими средствами связи, на вертолёте, мощном джипе, снегоходе или квадроцикле за миллионы рублей, задается вопросом собеседник.

Читайте также: У семи нянек: почему в Алтайском крае нет виновных в незаконной рубке леса?

"Но я надеюсь, что общество всё же обратит внимание на вопиющую ситуацию с уничтожением дикой природы и общественный контроль будет работать",— добавил он.

"Зеленые щиты"

Также в краевом законе прописали некоторые момент по лесопарковым зеленым поясам. Это, так называемые, "зеленые щиты". Закон о них вступил в силу 1 января 2017 года.

Лесопарковый зеленый пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования или иной хозяйственной деятельности, в границах городского населенного пункта. Иными словами, это леса в городах и вокруг городов.

В Алтайском крае таких территорий пока нет.

Читайте также: Жители Алтайского края смогут жаловаться на свалки в президентском проекте

Теперь, по закону, принимать решение, создавать лесопарковый зеленый пояс (и какой площадью) или нет будет АКЗС. Правительство Алтайского края будет отвечать за установление и изменение границ лесопаркового зеленого пояса.