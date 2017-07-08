Июль в Алтайском крае будет теплым. По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмилы Сырых, в среднем в оставшиеся дни июля средняя температура воздуха составит 17-23 градуса. Это выше нормы на 1-2 градуса.

Что касается осадков, то по прогнозу синоптиков, их также выпадет в пределах нормы, или чуть больше.

"В большинстве районов края месячное количество осадков предполагается около нормы. Лишь по северу местами количество осадков будет больше месячной нормы. Причём дожди будут идти различной интенсивности, местами с грозами и временами с порывистым ветром," – сообщила Людмила Сырых.

Также она отметила, что на сегодня в крае выпало 30 – 60 % осадков от нормы. В целом же, по ее словам, ливневые дожди с грозами — нормальное явление для июля в Алтайском крае.

Евгения Бояринова