Восемь человек в масках похитили банкомат из здания торгового центра на северо-востоке Москвы. По данному факту сотрудники правоохранительных органов назначили проверку, пишет "Интерфакс".

Как сообщили в полиции, грабеж произошел в ТЦ на улице Сигнальный проезд, 17 около 22:20 6 июля. По этому адресу расположен торговый центр "Парк Хаус" Сигнальный.

В полиции утверждают, что злоумышленники погрузили банкомат на автомобиль Dodge и скрылись с места ЧП.

