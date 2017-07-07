Хозяин квартиры пострадал при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге в доме на улице Старых Большевиков. Об этом пишет "Российская газета".

ЧП случилось поздно вечером в четверг, 6 июля. Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок.

(предположительно, продуктов самогоноварения).

После хлопка произошел пожар. Хозяин квартиры получил ожоги. Он находится в больнице. Помимо прочего, выпавшие оконные рамы и стекла повредили автомобиль KIA, припаркованный у дома.