Моя русалочка!!!😘😘😘 Древняя легенда гласит, что в ночь на Ивана Купала расцветает папоротник и тот, кто найдет этот чудный цветок, сможет видеть спрятанные под землей сокровища💎 и научится понимать язык животных.🦄 . А вы видели, как цветет папоротник?💮🏵🌼 Знаете какие традиции есть в этот праздник? . . . #фото #архив #иванкупала #иванкупала2017 #вода #река #венок #цветы #гадания #папоротник #костер #судьба

A post shared by Максим Грехов (@maximgrehov) on Jul 7, 2017 at 12:21am PDT