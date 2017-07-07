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Вооружены до зубов и народно одеты: как россияне отмечают день Ивана Купалы

, ИА "Амител"
С водяными пистолетами, в народных костюмах и венках: фото из соцсетей о том, как в России празднуют 7 июля

Фото: Byaki.net

День Ивана Купалы — праздник, который каждый трактует по-своему. Кто-то, вооружившись водяными пистолетами "обливает кого попало", другие, облачившись в народные одежды водят хороводы, прыгают через костры и запускают венки по рекам. А для кого-то в таинственную ночь цветет даже папоротник.

Смотрим, как у россиян смешались традиции древности и современность в праздник Ивана Купалы.

 

Моя русалочка!!!😘😘😘 Древняя легенда гласит, что в ночь на Ивана Купала расцветает папоротник и тот, кто найдет этот чудный цветок, сможет видеть спрятанные под землей сокровища💎 и научится понимать язык животных.🦄 . А вы видели, как цветет папоротник?💮🏵🌼 Знаете какие традиции есть в этот праздник? . . . #фото #архив #иванкупала #иванкупала2017 #вода #река #венок #цветы #гадания #папоротник #костер #судьба

A post shared by Максим Грехов (@maximgrehov) on

 

 

#иванкупала2017

A post shared by Вадим Уткин (@vadik_utkin) on

 

 

#ведущие#иванкупала2017

A post shared by Олеся Витина (@510olesya451) on

 

 

#ИванКупала2017#

A post shared by Птицына Анастасия (@ptitsyna.nasty) on

 

 

#наработку#обливашки#стрелялки🔫🔫🔫 #иванкупала2017

A post shared by Динара (@dinaraadamova) on

 

 

 

 

 

#иванкупала2017 🌞🌊🌿🔥

A post shared by Светик (@lana_clarita) on

 

 

 

#иванкупала2017 #ктонеспряталсяяневиновата

A post shared by Вера Кузьменкова (@delhi2702) on

 

 

#иванкупала2017

A post shared by Настя (@gaikevich2020) on

 

 

Я снова с веслом — и не просто так. Сегодня вечер накануне Ивана Купалы — праздника в честь летнего солнцестояния (оно 22 июня), который символизирует расцвет природы. Для меня он особенный, следующий день после моего рождения. Обычно на Ивана Купалу мы впервые шли купаться, так сказать, открывали сезон. Ну и вообще, начиналось лето-лето! В Сибири. 😬Сегодня в Питере как-то не тянет в воду, только тёплый душ. 🏊🏻Считалось, что с этого дня купаться можно без опасений, потому что из воды выходила вся нечисть. 👻По народным поверьям, в Иванов день вода может "дружить" с огнём, и символом такого единения были костры, которые зажигались в ночь на Купалу по берегам рек. 🔥Ещё в ночь на Купалу девушки плели венки из диких трав и цветов. Считалось, что каждое растение добавляет венку особые свойства: барвинок, базилик, герань, папоротник, роза, ежевика, ветки дуба и берёзы. 🌿В купальскую ночь девушки гадали при помощи венков, опущенных в реку: если венок поплывёт, это сулило счастье и долгую жизнь/замужество. ☘️Зелень у славян вообще использовалась как универсальный оберег: считалось, что она защищает от болезней и эпидемий, нечистой силы, стихийных бедствий и хищных зверей, обеспечивает плодовитость и урожайность. Говорят, в этот день лучше всего собирать целебные травы, потому что растения получают от Солнца и Земли большую силу. 🌝Ещё у славян существовало поверье, что только в ночь на Ивана Купалу цветёт папоротник. Мифический цветок якобы даёт тому, кто сорвал его и сохранил, чудесные возможности. Человек становится прозорливым, может понимать язык животных, видеть все клады, владеть нечистыми духами, повелевать землёй и водой, становиться невидимым и 🦉🦇принимать любое обличье. 🇫🇮Кстати, финский Юханнус (Иванов день) — по сути то же самое, только отмечают его раньше. В Финляндии это государственный праздник, национальный праздник ингерманландских финнов, так что в стране на Иванов день практически ничего не работает. #imorganicblog #экоблогер #экоблог #иванкупала #иванкупала2017

A post shared by Anastasia Prikazchikova (@imorganicblog) on

 

 

 

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