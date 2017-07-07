День Ивана Купалы — праздник, который каждый трактует по-своему. Кто-то, вооружившись водяными пистолетами "обливает кого попало", другие, облачившись в народные одежды водят хороводы, прыгают через костры и запускают венки по рекам. А для кого-то в таинственную ночь цветет даже папоротник.

Смотрим, как у россиян смешались традиции древности и современность в праздник Ивана Купалы.

#иванкупала2017 A post shared by Вадим Уткин (@vadik_utkin) on Jul 6, 2017 at 11:55pm PDT

#ведущие#иванкупала2017 A post shared by Олеся Витина (@510olesya451) on Jul 6, 2017 at 11:50pm PDT

#ИванКупала2017# A post shared by Птицына Анастасия (@ptitsyna.nasty) on Jul 6, 2017 at 6:34pm PDT

#наработку#обливашки#стрелялки🔫🔫🔫 #иванкупала2017 A post shared by Динара (@dinaraadamova) on Jul 6, 2017 at 5:13pm PDT

Встреча рассвета с 6.07.17 на 7.07.17 Всех с праздником Ивана Купала !!!!!!🔥🤗🌊#veloway28rus #иванкупала #иванкупала2017 #иванкупалаlive #иванакупала #иванакупала2017 A post shared by NIKA A (@veraabramia1987) on Jul 6, 2017 at 3:37pm PDT

😌 как на Ивана на Купала красна девица гадала... 🌌🌛 #венокпореке 🍃#праздник✨ #традицииненарушаем #иванкупала2017 💦 A post shared by Евгения Нахвальнова (@evgeniya_0727) on Jul 6, 2017 at 8:23am PDT

#иванкупала2017 🌞🌊🌿🔥 A post shared by Светик (@lana_clarita) on Jul 6, 2017 at 10:47pm PDT

#иванкупала2017 #ктонеспряталсяяневиновата A post shared by Вера Кузьменкова (@delhi2702) on Jul 6, 2017 at 10:32pm PDT

#иванкупала2017 A post shared by Настя (@gaikevich2020) on Jul 6, 2017 at 5:28pm PDT

Цветок папоротника 🌺 Дарина такое чудо: а я верила, что мы увидим цветок!!! #цветокпапоротника #ночьнаиванакупала #иванкупала #сплюшиныдети #сплюшинызатеи A post shared by Валентина L (@splunya) on Jul 6, 2017 at 3:05pm PDT