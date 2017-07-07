Выгул собак запретили в сквере Алтайского государственного технического университета им И.И.Ползунова, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Здесь уже проводят рейды по пресечению нарушения правил выгула домашних животных. Во время первого рейда уже выявили два случая выгула собак в неположенном месте. Владельцев животных пригласили в администрацию района для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.

Ранее горожан уже не один раз предупреждали о запрете выгула собак в этом месте, но все усилия не приносили результатов. Этот сквер остается излюбленным местом для собачников всего города.

За выгул собак в неположенном месте нарушителям грозит штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Власти говорят, что такие рейды будут проводиться там регулярно.