Выгул собак запретили в сквере Алтайского государственного технического университета им И.И.Ползунова, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Здесь уже проводят рейды по пресечению нарушения правил выгула домашних животных. Во время первого рейда уже выявили два случая выгула собак в неположенном месте. Владельцев животных пригласили в администрацию района для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.
Ранее горожан уже не один раз предупреждали о запрете выгула собак в этом месте, но все усилия не приносили результатов. Этот сквер остается излюбленным местом для собачников всего города.
За выгул собак в неположенном месте нарушителям грозит штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Власти говорят, что такие рейды будут проводиться там регулярно.
Комментарии
жаль собачников. они никому не мешали
Этот сквер остается излюбленным местом для собачников всего города.
кто такой бред придумал? какой человек в здравом уме попрется к полутеху через весь город?
чтоб собака погадить на травку смогла?
Они всем там мешали, пусть гадить свои собак водят к мусоркам
А что в других местах гадить можно?
Палька
Они всем там мешали
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кому всем они мешали и каким образом?
я учился в политехе, собачников видел, дорога у меня с ними никак не пересекалась потому, что я не хожу по газонам
Правильное решение! Сквер - не площадка для выгула собак.