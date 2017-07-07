Администрация второго по величине города Алтайского края Бийска осталась без света за долги перед ресурсовиками. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщили в бийском отделении АО "Алтайкрайэнерго".

Отключение электричества в здании администрации, гараже и столовой произошло в пятницу, 7 июля, в 10 часов утра.

Как сообщили "Амителу" в расчетной группе местного отделения, администрация является должником и отключена в установленном законом порядке, уведомление о возможном отключении было направлено 11 дней назад.

"Они имеют задолженность за апрель-май 2017 года в сумме около 110 тысяч рублей", — рассказали в "Алтайкрайэнерго".

Там пояснили, что переговоры уже ведутся. Но если задолженность не будет погашена до 12 июля, то будут ограничены дополнительные объекты в рамках договора.

До апреля администрация платила по счетам исправно. По нашим данным, администрация просто не имеет денег на оплату электроэнергии.

Кроме того, сейчас не работает официальный сайт бийской администрации.

Получить комментарий в бийской администрации на момент публикации не удалось.