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Обязанность по ремонту старого моста через Обь сняли с властей Барнаула

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Согласно решению Арбитражного суда, мост переводится в федеральную собственность

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Вопрос о ремонте старого моста через Обь в Барнауле остается открытым — данный объект переводится в федеральную собственность и обязанность по приведению его в порядок, наложенная ранее на городские власти, пересматривается.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, летом прошлого года прокуратура через суд обязала выполнить ремонт на данном объекте. Проверка состояния моста показала, что плиты проезжей части находятся в аварийном состоянии. Аналогичная ситуация была и с деформационными швами моста.

Из-за того, что это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, надзорное ведомство обратилось в судебную инстанцию. Последняя приняла решение в обязательном порядке выполнить ремонтные работы в течение полутора лет.

Городские власти даже назвали примерную стоимость предстоящего ремонта — порядка 500 миллионов рублей. При этом, в мэрии указывали на отсутствие таких средств.

"Мы сейчас стараемся попасть в различные федеральные программы. Реконструкция обойдется не меньше чем в 500 миллионов рублей. Понятно, что краю и городу не поднять такой пласт", — отмечал в декабре прошлого года сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин.

Однако как стало известно порталу Amic.ru, в настоящее время ситуация изменилась — городские власти не обязаны заниматься ремонтом объекта, поскольку он переходит в федеральную собственность.

Дело в том, что администрация Барнаула обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с требованием о возложении обязанности принять данное имущество в федеральную собственность.

"В рамках рассмотрения дела №А03-8699/2016 Арбитражный суд Алтайского края установил, что совмещенный коммунальный мост через р.Объ с 1959 года является единым объектом недвижимости и предназначен как путепровод через р.Объ для железнодорожного и автомобильного транспорта, который до 1998 года являлся единственным объектом, соединяющий г.Барнаул с федеральной трассой М-52, в связи с чем относится исключительно к федеральной собственности и не может находиться в собственности иных лиц", — сообщили нашей редакции в мэрии.

Обязанность принять в федеральную собственность моста через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В этой связи проведение ремонта переправы теперь находится вне компетенции городских властей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.07.2017 16:15
- гость -

Стране не вылезть из дерьма!
Поскольку столько лет упрямо,
Иван кивает на Петра,
а оба вместе, на Абрама.

0  0
7.07.2017 16:20
Океана

А когда у федеральных властей до моста руки дойдут?

0  0
7.07.2017 16:23
ПлохойХорошийЗлой

похоже наконец-то отремонтируют

0  0
7.07.2017 16:25
- гость -

Обязанность принять в федеральную собственность моста через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

а они оспаривать не будут?

0  0
7.07.2017 16:38
- гость -

Точно как баба на периферии, ей ужо рожать, а она даже к гинекологу не ходила!

Этот вопрос у них только сегодня встал!
Дурню ясно, что мост федерального значения, давно надо было денег у Путина просить.
Чернила кончились письмом обратиться, или костноязычный специалист попался?

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