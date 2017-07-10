Красноярск — удивительный город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Не обязательно проводить отпуск за рубежом, когда рядом столько красивых мест в Сибири. Дорога от Барнаула до Красноярска составляет примерно 940 км.
Красноярск известен тем, что является промышленным и экономическим центром Сибири. Но, несмотря на свой весьма строгий статус, город и его окрестности полны мест, которые стоит посетить. Две достопримечательности точно видел каждый житель страны: на 10-рублёвой купюре изображены часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост через Енисей.
Красноярские "Столбы"
Ландшафт Красноярска в своем роде уникален: его отличают горные пейзажи, реликтовый лес и другое. Жемчужиной же можно назвать знаменитый заповедник "Столбы". Это экзотические возвышения, которые расположены прямо посреди тайги.
Красноярские "Столбы" находятся всего в 3 километрах от окраины города, поэтому у туристов не возникнет трудностей добраться до заповедника.
Заповедник "Столбы" знаменит на весь мир, а также является визитной карточкой города.
Адрес: ул. Карьерная, 26а
Стоимость: от 50 до 300 рублей
Сайт: www.zapovednik-stolby.ru
Парк флоры и фауны "Роев ручей"
Парк "Роев ручей" является одним из крупнейших зоопарков в России. В нем собраны разнообразные представители сибирской флоры и фауны: медведи, волки, рыси, соболи, росомахи, лисицы, белки, хищные птицы, лебеди, гуси, утки и многие другие.
Также зоопарк порадует посетителей наличием акватеррариума. Черепахи, крокодилы, пираньи и другие обитатели водного мира нашли в нем свой дом. Бассейн с рифовыми акулами расположен в центре террариума. Рекомендуем всем посмотреть на их процесс кормления.
Адрес: ул. Свердловская, 93
Цена: 300р — взрослый, 100р — ребенок
Сайт: roev.ru
Часовня Параскевы Пятницы
Православная Часовня Параскевы Пятницы является символом Красноярска и была изображена на десяти рублевых купюрах. Она стоит на вершине Караульной горы. Часовня была создана еще в 19 веке, до этого здесь стояла деревянная церквушка, которую, по легенде, построил купец, едва не утонувший и решивший увековечить своё спасение.
С территории часовни открывается вид на чудесную панораму Красноярска. Также стоит посетить пушку, которая находится совсем неподалеку, и услышать настоящий торжественный залп, который она делает ежедневно в полдень.
Адрес: ул. Степана Разина, 51а
Цена: бесплатно
Центральный парк
Центральный парк Красноярска находится на левом берегу Енисея в исторической части города. Он является излюбленным местом прогулок жителей и туристов. В парке работают аттракционы, колесо обозрения, а также Красноярская детская железная дорога. Посетить его стоит хотя бы потому, что он расположен на огромной территории в 15 гектаров. А каждые выходные в парке проходят различные мероприятия и концерты.
Адрес: площадь Революции
Цена: стоимость аттракционов от 49 до 199 рублей
Сайт: www.centrpark.ru
Театральная площадь
Театральная площадь расположена в Центральном районе города, на ней находится главный фонтан Красноярска. Ради него туристы и посещают площадь, ведь картина, которую создают струи воды в сочетании с музыкой достойна красивого снимка. В тёмное время фонтан освещается примерно 600 разноцветными лампами.
На нижней террасе Театральной площади находится каскадный фонтан "Реки Сибири". Его композиция— это танец малых рек Красноярского края вокруг одной большой — Енисея.
Не пройдёте и мимо Красноярского театра оперы и балета. На Театральной площади также проходят все основные городские праздники и мероприятия. Если же для вас главным является спокойствие, то можно просто посидеть на скамейке и полюбоваться на ещё один городской символ — местный "Биг Бен" (башню с часами, которая является частью мэрии).
Как добраться?
Добраться до города можно четырьмя способами: на автомобиле, автобусе, поезде и самолете.
Время в пути на автобусе займет около 12 часов, за билет придется отдать 1923 рубля.
На поезде придется пробыть в пути чуть больше времени — 17 часов 16 минут, а за билет заплатить 4654 рубля.
Самым же быстрым способом добраться до Красноярска является перелет на самолете. Всего в неделю с Барнаула вылетает два рейса, билет можно приобрести от 3880 рублей на сайтах avia.tutu.ru и aviasales.ru
Проживание
Найти отель или хостел в Красноярске не составит проблем. Например, проживание в уютном хостеле "АртХостел" обойдется всего в 400 рублей с человека в сутки.
Те, кто привык жить в отдельном номере, смогут остановиться в гостинице. Цена за номер в сутки в гостевом доме "Комфорт" составляет от 1300 рублей в сутки за размещение в двухместных апартаментах.
Комплекс отдыха "Золотой Стрелец" предлагает номера повышенного комфорта и расположена на берегу реки Енисей. Цены в комплексе начинаются от 2900 рублей в сутки.
Желающие жить в шаговой доступности от центра города могут обратить внимание на отель Novotel Красноярск Центр. Минимальная цена за номер в нем начинается от 3700 рублей.
Также в центре находится отель бизнес-класса "Купеческий". Снять одноместный номер в нем возможно за 4400 рублей.
Комментарии
Вы в своем уме около 12 часов?!?! 19 не хотите? Поезд от 22 часов и стоимость 3500. Красноярские столбы от роева ручья бесплатно. Писавший статью плохо подготовил материал для выпуска