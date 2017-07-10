Красноярск — удивительный город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Не обязательно проводить отпуск за рубежом, когда рядом столько красивых мест в Сибири. Дорога от Барнаула до Красноярска составляет примерно 940 км.

Красноярск известен тем, что является промышленным и экономическим центром Сибири. Но, несмотря на свой весьма строгий статус, город и его окрестности полны мест, которые стоит посетить. Две достопримечательности точно видел каждый житель страны: на 10-рублёвой купюре изображены часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост через Енисей.

Красноярские "Столбы"

Ландшафт Красноярска в своем роде уникален: его отличают горные пейзажи, реликтовый лес и другое. Жемчужиной же можно назвать знаменитый заповедник "Столбы". Это экзотические возвышения, которые расположены прямо посреди тайги.

Красноярские "Столбы" находятся всего в 3 километрах от окраины города, поэтому у туристов не возникнет трудностей добраться до заповедника.

Заповедник "Столбы" знаменит на весь мир, а также является визитной карточкой города.

Адрес: ул. Карьерная, 26а

Стоимость: от 50 до 300 рублей

Сайт: www.zapovednik-stolby.ru

Парк флоры и фауны "Роев ручей"

Парк "Роев ручей" является одним из крупнейших зоопарков в России. В нем собраны разнообразные представители сибирской флоры и фауны: медведи, волки, рыси, соболи, росомахи, лисицы, белки, хищные птицы, лебеди, гуси, утки и многие другие.

Также зоопарк порадует посетителей наличием акватеррариума. Черепахи, крокодилы, пираньи и другие обитатели водного мира нашли в нем свой дом. Бассейн с рифовыми акулами расположен в центре террариума. Рекомендуем всем посмотреть на их процесс кормления.

Адрес: ул. Свердловская, 93

Цена: 300р — взрослый, 100р — ребенок

Сайт: roev.ru

Часовня Параскевы Пятницы

Православная Часовня Параскевы Пятницы является символом Красноярска и была изображена на десяти рублевых купюрах. Она стоит на вершине Караульной горы. Часовня была создана еще в 19 веке, до этого здесь стояла деревянная церквушка, которую, по легенде, построил купец, едва не утонувший и решивший увековечить своё спасение.

С территории часовни открывается вид на чудесную панораму Красноярска. Также стоит посетить пушку, которая находится совсем неподалеку, и услышать настоящий торжественный залп, который она делает ежедневно в полдень.

Адрес: ул. Степана Разина, 51а

Цена: бесплатно

Центральный парк

Центральный парк Красноярска находится на левом берегу Енисея в исторической части города. Он является излюбленным местом прогулок жителей и туристов. В парке работают аттракционы, колесо обозрения, а также Красноярская детская железная дорога. Посетить его стоит хотя бы потому, что он расположен на огромной территории в 15 гектаров. А каждые выходные в парке проходят различные мероприятия и концерты.

Адрес: площадь Революции

Цена: стоимость аттракционов от 49 до 199 рублей

Сайт: www.centrpark.ru

Театральная площадь

Театральная площадь расположена в Центральном районе города, на ней находится главный фонтан Красноярска. Ради него туристы и посещают площадь, ведь картина, которую создают струи воды в сочетании с музыкой достойна красивого снимка. В тёмное время фонтан освещается примерно 600 разноцветными лампами.

На нижней террасе Театральной площади находится каскадный фонтан "Реки Сибири". Его композиция— это танец малых рек Красноярского края вокруг одной большой — Енисея.

Не пройдёте и мимо Красноярского театра оперы и балета. На Театральной площади также проходят все основные городские праздники и мероприятия. Если же для вас главным является спокойствие, то можно просто посидеть на скамейке и полюбоваться на ещё один городской символ — местный "Биг Бен" (башню с часами, которая является частью мэрии).

Как добраться?

Добраться до города можно четырьмя способами: на автомобиле, автобусе, поезде и самолете.

Время в пути на автобусе займет около 12 часов, за билет придется отдать 1923 рубля.

На поезде придется пробыть в пути чуть больше времени — 17 часов 16 минут, а за билет заплатить 4654 рубля.

Самым же быстрым способом добраться до Красноярска является перелет на самолете. Всего в неделю с Барнаула вылетает два рейса, билет можно приобрести от 3880 рублей на сайтах avia.tutu.ru и aviasales.ru

Проживание

Найти отель или хостел в Красноярске не составит проблем. Например, проживание в уютном хостеле "АртХостел" обойдется всего в 400 рублей с человека в сутки.

Те, кто привык жить в отдельном номере, смогут остановиться в гостинице. Цена за номер в сутки в гостевом доме "Комфорт" составляет от 1300 рублей в сутки за размещение в двухместных апартаментах.

Комплекс отдыха "Золотой Стрелец" предлагает номера повышенного комфорта и расположена на берегу реки Енисей. Цены в комплексе начинаются от 2900 рублей в сутки.

Желающие жить в шаговой доступности от центра города могут обратить внимание на отель Novotel Красноярск Центр. Минимальная цена за номер в нем начинается от 3700 рублей.

Также в центре находится отель бизнес-класса "Купеческий". Снять одноместный номер в нем возможно за 4400 рублей.