Сотрудники Росприроднадзора в Сочи изъяли у местного фотографа африканского льва и степного орла, с которыми можно было сфотографироваться за деньги на смотровой площадке у села Монастырь. Об этом пишет "Лента.ру".

Также этот фотограф выкрасил собаку породы чау-чау и выдавал ее за панду. Специалисты установили, что животные клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний у них нет. Они содержались в надлежащих условиях. Но на хищников не было нужных документов.

Раньше местные жители в соцсетях писали, что звери замучены жарой и просили помочь в их спасении.