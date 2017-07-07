Отец популярного телеведущего Ивана Урганта актер Адрей Ургант попал в список украинского сайта "Миротворец". Также в этот список попали и актриса Мария Аронова и актер Михаил Полицеймако, пишет газета "Известия".

"Миротворец" включил их в свою базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность".

Ранее в этом списке уже оказались российская певица Юлия Самойлова, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, исполнители Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик и даже знаменитый путешественник Федор Конюхов.