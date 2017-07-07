Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп поздоровались друг с другом в кулуарах саммита G20. Об этом пишет РИА "Новости".
Это произошло в тот момент, когда высокопоставленные чиновники сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.
Напомним, в пятницу, 7 июля, пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Этой встрече в графиках президентов уделено примерно один час.
Комментарии
"Истрию вершат дела, а не словеса."
(с)
Вау! Какой информационный повод!!!
"Вначале было слово"©
ну и где впечатления путина от рукопожатия трампа?
Здрасьте друзья. Я смотрю здесь все те же лица - дядька-тётька, гонец из п...ы)))