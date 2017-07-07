Фото: vk.com/la_altay
Жительница Барнаула Надежда Зюзикова, пропавшая без вести 25 июня, найдена живой, проинформировали волонтеры.
"Найдена, жива", — сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
Обстоятельства обнаружения 38-летней женщины не уточняются.
Комментарии
На даче пропадала!
Обстоятельства обнаружения 38-летней женщины не уточняются.
а вот зря.
На даче пропадала!
на чьей? с кем?
эту гражданку, с фанфыриком бояры, как живой символ России вместо Лиза Темникова, на лимпиаде в Сочах на верёвке под куполом цирка возить надо было! Главной героиней неповторимого шоу "Сны о России" стала маленькая девочка из Краснодара - Лиза Темникова