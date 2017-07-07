Приговор блогеру Руслану Соколовскому из Екатеринбурга смягчил суд до двух лет трех месяцев условно, пишет "ТАСС".

Ранее блогер был осужден на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих. Между тем, сам Руслан Соколовский отметил, что намерен обжаловать приговор в ЕСПЧ вплоть до полного оправдания.

Напомним, осенью прошлого года молодой человек опубликовал два видео. На одном он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а на другом критиковал действия Русской православной церкви. Молодого человека, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, признали виновным в возбуждении вражды по признакам религиозной и половой принадлежности, публичном оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации.