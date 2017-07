Я надеюсь вы поняли , что это не просто костюм, а РЕАЛЬНЫЙ ☝️☝️ человек паук из марвел. Том Холланд прилетел в Москву 21 июня представить свой новый фильм #человекпауквозвращениедомой, который можно посмотреть уже сегодня 😲👌👌👌это просто невероятная встреча для меня 🤗 теперь надеюсь на @robertdowneyjr и так скоро соберу всех посетителей 😎 а за фото спасибо @sonypicturesru 🤗 Больше фото и информации увидите на ссылке в истории ☝️ #buktop #spiderman #marvel #spidernaninmoscow#tomholland #tomholland2013 #superhero#марвел #человекпаук #spidermanhomecoming#фотосчеловекомпауком #tomhollandinmoscow

A post shared by Victor Gusev (@buk_top) on Jul 6, 2017 at 12:15am PDT