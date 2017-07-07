Первое селфи с Лукашенко

Первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко появилось в Instagram. Фото опубликовала девушка-блогер с ником vikki_by. Ей удалось сфотографировать себя с главой Белоруссии на открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Под фото девушка оставила комментарий: "Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех". На данный момент профиль девушки закрыт, однако фото уже успело собрать сотни лайков.

Фото: @vikki_by.

Преемники Тулеева

В Кремле сформировали список из 20 кандидатов, которые стали потенциальными претендентами на попадание в кресло губернатора Кемеровской области вместо Амана Тулеева.

Приоритетной фигурой в данном случае все также называется мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

"Бессменная власть подчиняется только времени!", "Нормальный, кстати, мужик. Грамотный руководитель. Здоровья ему", "Жаль, побольше бы таких руководителей. Скорейшего выздоровления !" — реагируют на новость пользователи соцсетей.

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Рост цен на сезонные продукты

В этом году холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза.

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"Мы знаем настоящую причину — жадность сетевиков и атомные пошлины", "А у нас была лютая жара, а цены тоже лютые", "У торгашей всегда найдётся причина задрать цены" — рассуждают по поводу цен люди в соцсетях.

Премьера "Человек-паук: Возвращение домой"

6 июля в прокат вышел новый фильм о Человеке-пауке — "Человек-паук: Возвращение домой".

Любители героя Marvel уже сходили на премьеру и делятся в соцсетях впечатлениями и фотографиями.

Ещё один потрясающий фильм в копилку 2017 года ❤️🔥🕷🎥 #человекпауквозвращениедомой#vladimir33#премьера#marvelworld#marvelstudios#like4like#summer2017#girl#selfietime#movie#mood#vcso#followme#vcoscam#rus33#6июля#me#fototime A post shared by Ju_Lik (@julia_rus_33) on Jul 7, 2017 at 2:01am PDT

Лайфхак, как объехать пробку на объездной в Барнауле

Видео с таким названием вызвало интерес у горожан. Смекалистый водитель пытается незаметно ехать задним ходом по встречной, свободной полосе, в то время, как вторая полоса стоит в огромной пробке.

"И на видео пробка движется быстрее, чем он", "Вся трагичность момента подчеркивается тем, что видео черно-белое", "Почему бы и нет", "Это блондинка!" — шутят барнаульцы в комментариях к посту с видео.

Ложная тревога в центре Барнаула

7 июля в центре города выстроилась колонна из пожарных автомобилей. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на сообщение о пожаре в "Альфа-банке", которое в итоге не подтвердилось.

Тем временем барнаульцы активно обсуждали происходящее в социальных сетях: "Не сильно горело, на 6-ом этаже, быстро потушили. Зря столько машин приехало", "Приехала бы одна машина, а там пожарище", "Моя работушка, не гори".

Также горожане вспомнили о том, что здании уже был пожар раньше, когда банк там еще не располагался.