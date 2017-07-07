Первое селфи с Лукашенко
Первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко появилось в Instagram. Фото опубликовала девушка-блогер с ником vikki_by. Ей удалось сфотографировать себя с главой Белоруссии на открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Под фото девушка оставила комментарий: "Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех". На данный момент профиль девушки закрыт, однако фото уже успело собрать сотни лайков.
Фото: @vikki_by.
Преемники Тулеева
В Кремле сформировали список из 20 кандидатов, которые стали потенциальными претендентами на попадание в кресло губернатора Кемеровской области вместо Амана Тулеева.
Приоритетной фигурой в данном случае все также называется мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
"Бессменная власть подчиняется только времени!", "Нормальный, кстати, мужик. Грамотный руководитель. Здоровья ему", "Жаль, побольше бы таких руководителей. Скорейшего выздоровления !" — реагируют на новость пользователи соцсетей.
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Рост цен на сезонные продукты
В этом году холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза.
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"Мы знаем настоящую причину — жадность сетевиков и атомные пошлины", "А у нас была лютая жара, а цены тоже лютые", "У торгашей всегда найдётся причина задрать цены" — рассуждают по поводу цен люди в соцсетях.
Премьера "Человек-паук: Возвращение домой"
6 июля в прокат вышел новый фильм о Человеке-пауке — "Человек-паук: Возвращение домой".
Любители героя Marvel уже сходили на премьеру и делятся в соцсетях впечатлениями и фотографиями.
Я надеюсь вы поняли , что это не просто костюм, а РЕАЛЬНЫЙ ☝️☝️ человек паук из марвел. Том Холланд прилетел в Москву 21 июня представить свой новый фильм #человекпауквозвращениедомой, который можно посмотреть уже сегодня 😲👌👌👌это просто невероятная встреча для меня 🤗 теперь надеюсь на @robertdowneyjr и так скоро соберу всех посетителей 😎 а за фото спасибо @sonypicturesru 🤗 Больше фото и информации увидите на ссылке в истории ☝️ #buktop #spiderman #marvel #spidernaninmoscow#tomholland #tomholland2013 #superhero#марвел #человекпаук #spidermanhomecoming#фотосчеловекомпауком #tomhollandinmoscow
С @villi.kzn сходили на паука)Ну как я могу пропустить фильм про любимого героя-Человека-Паука😎Вот уже с 2002 года этот герой вдохновляет меня)Самый реалистичный герой,так как у него те же самые проблемы как и у нас с нами:учеба,деньги,семья,личная жизнь )Но мне больше всего нравится в нем ,что он ОБЫЧНЫЙ ,простой человечек)Навсегда запомню его девиз:"Большая сила-это большая ответственность"😌 #человекпауквозвращениедомой
Ходили вчера в #кино @happycinema на #фильм " #человекпауквозвращениедомой " Довольно интересный и крутой фильм🎥, мне как фанату не хватало юмора💎 настоящего человека-паука про всякие заумные штучки... Сделали паучка🕷 каким то слишком неуклюжим и глупым, я надеюсь они это сделали только в силу того,что ему в этом фильме только 15 лет...🔞 Первое появление паука было намного круче нежели как он ведёт себя в этом фильме, там они уже показали личность парня,так вот ее и нужно было держаться, но они почему то решили его малость притупить( В целом Кин хороший и явно достоин внимания каждого, Том Холонд очень хороший актер и он достойно вжился в роль кумира моего детства!)🤗 Оценка: 9⃣+ из 🔟
Фильм снят в очень легкой и стебной манере. Это прекрасное возвращение человека-паука в киновселенную Марвел. В целом, вышел динамичным, забавным и легким. P.S. Как обычно, после фильма сцены после титров. Дождитесь вторую сцену, она очень крутая! 😉 #кино #впечатления #эмоции #удовольствие #релакс #человекпаук #человекпауквозвращениедомой #cinema #emotions #relax #impression #pleasure #spiderman #spidermanhomecoming
Лайфхак, как объехать пробку на объездной в Барнауле
Видео с таким названием вызвало интерес у горожан. Смекалистый водитель пытается незаметно ехать задним ходом по встречной, свободной полосе, в то время, как вторая полоса стоит в огромной пробке.
"И на видео пробка движется быстрее, чем он", "Вся трагичность момента подчеркивается тем, что видео черно-белое", "Почему бы и нет", "Это блондинка!" — шутят барнаульцы в комментариях к посту с видео.
Ложная тревога в центре Барнаула
7 июля в центре города выстроилась колонна из пожарных автомобилей. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на сообщение о пожаре в "Альфа-банке", которое в итоге не подтвердилось.
Тем временем барнаульцы активно обсуждали происходящее в социальных сетях: "Не сильно горело, на 6-ом этаже, быстро потушили. Зря столько машин приехало", "Приехала бы одна машина, а там пожарище", "Моя работушка, не гори".
Также горожане вспомнили о том, что здании уже был пожар раньше, когда банк там еще не располагался.
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