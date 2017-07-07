Два вуза лишены возможности вести прием, еще два лишены лицензии, а один вуз частично лишен аккредитации после проверок Рособрнадзора. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, прием запрещен в Набережночелнинский институт (филиал) Казанский (Приволжского) федеральный университет, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета. Лицензии лишились Липецкий институт управления, Московский банковский институт.

Также за минувшую неделю Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

Если у учебного заведения приостановили или лишили лицензию, то вуз все еще может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

