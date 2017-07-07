Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил гостеприимство канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, Меркель "радушная хозяйка". Также Песков назвал встречу Меркель и Путина "прекрасной".

Пресс-секретарь отметил, что Меркель встретила Путина и они "начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств".

Напомним, в Гамбурге 7 и 8 июля проходит саммит G 20. Вечером 7 июля запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.