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"Не перевелись крикуны и политические спекулянты" — Карлин об оппозиции

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался о политической активности некоторых партий

Фото: Владимир Вдовин

Оппозиция редко имеет дельные предложения, крикуны и политические спекулянты используют проблемы людей для своего пиара. Эти заявления губернатор Алтайского края Александр Карлин, редко комментирующий политические темы, сделал во время онлайн-конференции в среду, 5 июля, и во время рабочего визита в Рубцовск в четверг, 6 июля.

"Долой" и несистемная оппозиция

Про встречу с оппозицией он говорил на онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". Главе региона поступил вопрос от Юрия Подольского, представителя, так называемой системной оппозиции.

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"Для вас должно быть не секрет, что в Алтайском крае есть оппозиционные силы, которые не входят ни в одну парламентскую партию, но ходят на митинги с лозунгом "Долой". Почему бы вам не встретиться с этой несистемной оппозицией, ведь если они говорят: "Долой", — то, значит, у них есть какие-то идеи и решения проблем",— написал он. Вопрос был зачитан во время конференции.

Губернатор на него ответил мягкой критикой.

Он напомнил, что является членом партии "Единая Россия" и активно поддерживает ее проекты ("Городская среда" и проект по ремонту дорог).

"Честно скажу, что и тот, и другой проект я бы поддержал, даже если бы его инициировала и обеспечила ресурсом другая партия. Но кроме советов, иногда мало привязанных к конкретной ситуации, пиарских попыток "помочь", реальную помощь мы редко получаем", — сказал он.

Александр Карлин добавил, что краевая администрация внимательно изучала все из "предвыборных программ, если их так можно называть", что "содержит хоть какие то элементы разумного и здравого".

"Если люди кроме "долой" ничего не предлагают, то что встречаться? Спросить куда долой и когда долой?", — добавил он.

И тем не менее предложил Подольскому прислать письмо с реальными предложениями. Если такие будут, он готов встретится.

КПРФ и политические крикуны

Второе заявление он сделал во время рабочего визита в Рубцовске. Сначала на встрече с местными жителями, которые пришли рассказать ему о своих подтопленных домах, он призвал их быть более разборчивыми в политике.

"Политические партии зовут (горожан — прим.ред.) на митинги, протесты. Кому-то митинговать, решать свои политические цели, а нам (власти — прим.ред.) о людях заботиться", — сказал он.

А позже, во время обсуждения изменения системы теплоснабжения города, призвал жителей Рубцовска не обращать внимание на "политическую возню".

"Город имеет работоспособную команду управленцев. Я убедительно рекомендовал бы ориентироваться на людей ответственных и компетентных, которые уже заявили о себе как о профессионалах, которые отвечают за свои слова. К сожалению, у нас не перевелись крикуны и политические спекулянты, которые используют имеющиеся проблемы там, где их нет, чтобы решить свои псевдополитические задачи и цели. У нас нет возможности тратить время на политическую возню и спекуляции", — сказал он.

Судя по всему, камень брошен в огород коммунистов, которые сейчас активно "прокачивают" проблемные темы Рубцовска.

В феврале 2017 года коммунисты провели полуторатысячный митинг льготников за отмену новых норм закона о льготах в Алтайском крае.

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В июне партия пыталась собрать в городе митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и закрытия Северной ТЭЦ. Городские власти в проведении протестного мероприятия отказали.

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В последних числах июля рубцовский коммунист Владимир Карачев вышел на одиночный пикет перед зданием Парламентского центра, где проходила сессия депутатов Алтайского Заксобрания, а также у здания краевого правительства. Он пытался привлечь внимание к проблемам подтопления частных домов в городе.

Эти темы, очевидно, станут их предвыборными.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.07.2017 07:31
- гость -

"Крикуны и политические спекулянты". Точная характеристика едерасов узурпировавших власть.

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