Подведены итоги грандиозного розыгрыша призов "МедиаКуш" от Медиагруппы "FM-Продакш". Сегодня было разыграно три главных приза:

1. Сертификат на тур на двоих за границу (ОАЭ, сентябрь 2017)2. Билеты на концерт "Robbie Williams. The Heavy Entertainment Show" (Москва, сентябрь). 3. Сертификат на отдых на туристической базе в Горном Алтае на 10 человек (Горно-Алтайск, август 2017)

С приятного сюрприза начался сегодня трудовой день у коллектива региональной строительной компании "ВИРА-Строй". Члены комиссии "FM-Продакшн" в праздничной атмосфере вручили им один из главных подарков — Сертификат на отдых на туристической базе в Горном Алтае на 10 человек.

Следующим победителем розыгрыша "МедиаКУШ" стала компания "Аксиома". Ее сотрудники смогут побывать на потрясающем концертном шоу мировой звезды — Робби Уильямс, которое пройдет в Москве 10 сентября.

Финальной точкой грандиозного розыгрыша "МедиаКУШ" от Медиагруппы "FM-Продакшн" стало вручение главного суперприза – Сертификат на двоих в Дубай.

Его счастливым обладателем стало агентство недвижимости "Жилфонд". Руководство компании совсем не ожидали получить столь ценный подарок. Уже в сентябре лучшие сотрудники компании отправятся на один их самых крутых курортов мира.

Медиагруппа FM-Проадкш поздравляем всех участников розыгрыша призов "МедиаКУШ"! оставайтесь с нами на одной волне!

Как это было смотрите в наших фото и видеоотчетах.