8 июля 1974 года в Москве родилась Жанна Фриске. Яркая певица, актриса и очень красивая сильная женщина, которую любят и помнят миллионы поклонников. 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла от рака. Два года она боролась со страшным диагнозом. Но победить не смогла. В день рождения этой удивительной женщины ИА "Амител" вспоминает ее историю.

Детство

Будущая певица и актриса родилась 8 июля 1974 году в Москве в семье Владимира Ольги Копыловых. Точнее, тогда в семье родились двойняшки: мальчик и девочка, но мальчик погиб из-за врожденной патологии. Кстати, сама Жанна узнала об этом когда уже была солисткой группы "Блестящие".

Родители очень любили маленькую Жанну, но воспитывали ее в строгости. С четырех лет девочка занималась художественной гимнастикой и акробатикой, а затем – балетом и спортивными танцами.

Когда Жанне было 12 лет, в семье Копыловых родилась ещё одна девочка-Наталья. С раннего детства она так же занималась танцами и пением.

В 1990 году вместе с отцом девушка ходила на прослушивания в "Мосфильм", но безуспешно. Позже Владимир все же протолкнул дочь на съемки рекламы пылесосов и тренажеров.

В 1991 году после окончания школы Жанна Фриске поступила в Московский гуманитарный институт на факультет журналистики, но через три года бросила учебу и стала преподавать хореографию и пластику.

"Блестящая"

В 1996 году основатель проекта "Блестящие" Андрей Грозный увидел Жанну на танцполе одного из ночных клубов. Уже вскоре он предложил стать художественным руководителем его нового коллектива. А еще через несколько месяцев ей предложили выйти на сцену в составе группы.

В то время Жанна и решила сменить фамилию Копылова на более яркую – Фриске (фамилия ее отца, который после свадьбы с матерью Жанны взял фамилию жены).

Жанна входила в так называемый "золотой" состав "Блестящих". Вместе с ней в группе были Ольга Орлова, Ира Лукьянова и Ксюша Новикова.

За шесть лет совместной работы группа набрала небывалую популярность, девушки записали несколько альбомов, песни занимали самые высокие строчки хит-парадов.

В 2003 году, Фриске приняла участие в реалити-шоу "Последний герой-4", в котором стала финалисткой. Именно в этом проекте зрители увидели настоящую Жанну – смелую, искреннюю, решительную. Сама же Фриске после окончания проекта заявила об уходе из группы "Блестящие" и начале сольной деятельности.

Жанна говорила, что проект "Последний герой" заставил ее "обнулить" свою жизнь и пересмотреть свои взгляды. Друг певицы Андрей Губин подарил ей песню, которая в будущем стала хитом "Ла-ла-ла". Эта песня вошла в дебютный альбом певицы "Жанна". Он же стал ее единственным альбомом.

Тогда же Жанна принимает участие в съемках множества телепередач. Решительная и готовая ко всему новому, она выступала под самым куполом цирка, хотя с детства боялась высоты, научилась кататься на коньках и блистала на льду, несмотря на два сломанных ребра.

В тот же период на экраны выходит фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор". Фриске играет темную ведьму Алису Донникову. Жанне удалось вывести свою героиню из разряда второстепенных героев. И этот персонаж сразу полюбился зрителям

"Где-то стервозность, которая, естественно, во мне присутствует, где-то, наоборот, слабость, то есть я, как мне кажется, помогла ей ожить, то есть ее прочувствовали настоящей женщиной, коей являюсь я", — рассказала Жанна Фриске.

Счастье

В роман 37-летней Жанны Фриске и 29-летнего телеведущего Дмитрия Шепелева мало кто верил. И даже когда в 2012 году пара появилась вместе на красной дорожке Московского кинофестиваля циники продолжали утверждать о "грамотном пиаре" звезд. Но через год, 7 апреля 2013 года у Жанны и Дмитрия появился сын Платон.

Болезнь

Тогда же, в 2013 году стало известно о болезни Жанны. Вскоре после рождения сына Фриске начала жаловаться на головные боли. Мать актрисы предполагала, что это из-за послеродовой депрессии и, решив отвлечь дочь, повела ее по магазинам. Жанна потеряла сознание в торговом центре и попала в больницу. Тогда врачи диагностировали, что у певицы глиобластома — неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга.

Как говорят врачи, после появления первых симптомов выживаемость пациента без лечения составляет три месяца. И даже лечение лишь ненамного продлевает срок жизни больного.

На "Первом канале" был объявлен сбор денег для лечения певицы. Вместе с благотворительной организацией "Русфонд" было собрано 68 млн рублей. Намного больше, чем требовалось. По настоянию Жанны более 30 миллионов этих средств "Русфонд" перечислил на оплату лечения девяти детей с онкологическими заболеваниями.

Жанну лечили в лучших клиниках Европы, но ничего не помогало. В итоге было решено остановиться на клинике в Лос-Анжелесе, где, как выяснила пресса, риске лечили экспериментальным препаратом ICT-107.

И, казалось, болезнь отошла. Жанна стала чувствовать себя лучше. В тот период Дмитрий Шепелев рассказывал: "Мы живем одним днем и не думаем о том, чем займемся через два года, куда поедем отдыхать следующим летом. Мы поняли: важно радоваться тому, что есть здесь и сейчас. Потому что завтра может и не быть…"

Летом певица восстанавливалась в Юрмале, где ее навестила подруга по "Блестящим" Ольга Орлова. Затем она поехала в Китай. А после возвращения в Москву Жанна заявила, что через месяц соберет пресс-конференцию. Однако вскоре произошел рецидив и певицы не стало. Последние месяцы певица провела в коматозном состоянии. Рядом с ней находилась ее лучшая подруга Ольга Орлова.

Дмитрий Шепелев, взяв маленького сына за несколько дней до смерти жены, улетел на отдых в Болгарию. Позже СМИ сообщали, что было принято решение "не травмировать ребенка".

Исчезнувшие пожертвования

После смерти певицы разразился скандал по поводу исчезнувших пожертвований, собранных на лечение Жанны. Доступ для снятия денежных средств имелся только у ближних родственников и мужа певицы. Напомним, еще в ходе сбора средств телезрителям Первого канала обещали, что сумма, оставшаяся после лечения Жанны, будет направлена на помощь тяжелобольным детям.

Внимание СМИ и общественности привлек купленный Шепелевым коттедж. Требовались немалые вложения для его отделки. По мнению отца Жанны, едва ли Шепелев вложил в этот дом свои деньги. Семейство даже приняло участие в программе "Пусть говорят", где муж Фриске прошел проверку на детекторе лжи. В ходе проверки Дмитрий заявил, что загородный дом он приобрел еще при жизни певицы, а ремонт был оплачен им лично.

Позже в результате проверки выяснилось, что неизрасходованные на лечение Жанны 20 млн рублей были обналичены по доверенности ее матерью за две недели до смерти певицы. Куда они пропали после этого, неизвестно.

"Он высокомерный, людей вообще ни за кого не считает. Человек, который из грязи в князи приехал, – заявлял отец певицы. – Ничего не было, а сейчас он имеет восемь охранников, ездит, куда хочет... На какие деньги, если человек полтора года не работал? Чужих денег мы не брали. Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто".

На что Шепелев ответил: "Все счета опустошены. Это сухая банковская статистика. Со счетов за несколько дней до смерти Жанны сняли не только деньги "Русфонда", которые принадлежат не Жанне, не ее родителям, не мне, не Платону... Они принадлежат "Русфонду" и жертвователям. Кроме этих денег были вычищены и личные счета Жанны. Родители оставили Платона без львиной доли наследства. У меня в голове не укладывается, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах. Вот этого я не понимаю."

По решению суда дело собираются закрыть только после того, как семья Фриске вернет снятую с благотворительного счета сумму.

Что с маленьким Платоном?

Сейчас воспитанием маленького Платона занимается отец, а семья певицы с мальчиком почти не общается. Якобы Шепелев всячески этому препятствует, опасаясь, что у него заберут ребенка.

Шепелев очень внимательно относится к воспитанию сына. Даже несмотря на плотный график , он всегда старается найти время на ребенка. Они отдыхают в парках, прогуливаются по городу, посещают цирки и концерты. Спустя год после смерти Жанны Шепелев рассказывал, что узнает в ребенке любимую жену – в повороте головы, манерах и смехе.

"Вы знаете, Жанна – удивительная. Я не то, что не видел таких женщин… Я не встречал таких мужчин! Любой знает, что есть минуты отчаяния, когда кажется, что ты спишь и все, что происходит, – дурной страшный сон. Год назад я пережил это. И в те не самые простые минуты я видел, что человек, который нуждается в помощи других, в поддержке, в теплых словах, абсолютно спокоен. Я думал: ведь это я должен ей сейчас помогать! А она своим спокойствием помогала мне. Жанна не просто женщина, она – гармония", – цитируют СМИ воспоминания Дмитрия Шепелева о своей супруге.