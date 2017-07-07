Пятница, 7 Июль, 21:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,38
€ 68,95
Brent
$ 51,5
25°
Обь
305см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Азербайджан привел войска в готовность из-за напряженности в Карабахе

, ИА "Амител"
Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в феврале 1988 года

Фото: Topnewsrussia.ru

Войска Азербайджана приведены в боевую готовность в связи с напряженностью в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Азербайджана. 

"В целях немедленного предотвращения любой деятельности противника против мирного населения и личного состава ВС Азербайджана, а также нанесения ответных ударов по огневым точкам части войск приведены в состояние боевой готовности", — заявили в ведомстве. Также сообщается об ударах по огневым точкам противника и о его потерях. 

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
21:07
Житель Барнаула предстанет перед судом за похищение человека из корысти 0
20:51
Неизвестные напали на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился Путин 0
20:22
Азербайджан привел войска в готовность из-за напряженности в Карабахе 0
20:01
Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа 0
19:45
Селфи с Лукашенко, преемники Тулеева и "Человек-паук": обзор соцсетей 0
19:34
Дмитрий Песков оценил гостеприимство Ангелы Меркель 0
19:25
Жительница Алейска может получить срок за организацию борделя и взятку 0
19:08
Коротко о главном: третье малаховское кольцо, старый мост и Иван Купала
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 июля
19:00
В чем преимущества туалетных кабин EcoGR? 0
18:50
Рособрнадзор запретил двум вузам принимать абитуриентов 0
18:30
"FM-Продакш" вручил главные призы розыгрыша "МедиаКуш" 0
18:22
Суд смягчил приговор блогеру, игравшему в покемоны в храме 0
18:05
Андрей Ургант и Михаил Полицеймако попали в список сайта "Миротворец" 0
17:50
Фотоновости. Два кроссовера столкнулись на парковке у "Пионера" в Барнауле 2
17:32
Фотограф в Сочи выкрасил чау-чау и выдавал ее за панду 1
17:24
Лейбл, музло и деньги: барнаульский продюсер о том, как это работает у нас 0
17:13
Путин и Трамп поздоровались друг с другом в кулуарах G20 5
17:02
Исчезнувшую жительницу Барнаула нашли живой 4
16:50
Власти Барнаула запретили горожанам выгуливать собак в сквере "политеха" 10
16:33
Самогонный аппарат взорвался в Екатеринбурге, пострадал один человек 2
16:23
Неизвестные в масках похитили банкомат из торгового центра в Москве 1
16:16
Вооружены до зубов и народно одеты: как россияне отмечают день Ивана Купалы 0
16:02
Обязанность по ремонту старого моста через Обь сняли с властей Барнаула 21
15:49
Администрацию Бийска отключили от электричества за долги 0
15:32
Как в Барнауле будут отмечать день семьи,любви и верности? 0
15:25
Первого ребенка, родившегося весом менее 1 кг, выписали из "ДАРа" 4
15:16
Магазин ритуальных принадлежностей горел на Алтае в ночь на Ивана Купала 0
15:03
Родителей в России обяжут лечить ВИЧ-инфицированных детей 6
14:56
Фотоновости. Мотоциклист попал под Volkswagen на трассе под Барнаулом 3
14:40
Барнаульские единороссы обсудили, с чем пойдут на выборы 18
14:33
Здоровые, несудимые и деловые: ГИБДД в Барнауле ищет новых сотрудников 13
14:30
Безлимитные соцсети, мессенджеры и онлайн-трансляции представила МТС 0
14:22
Пассажир рейса Сиэтл-Пекин, пытаясь попасть в кабину пилота ранил 3 человек 3
14:15
Полиция Лондона не может найти хозяина отрезанного пальца 3
14:02
Занималась алая заря: фото чудесного барнаульского заката 0
14:00
Более 300 студентов АлтГТУ окончили вуз с красным дипломом 13
13:51
Гроздь винограда Ruby Roman продали на торгах в Японии за $9,8 тысяч 0
13:41
Специалисты показали, как проверяют лесные рубки в Барнаульском лесничестве 0
13:33
Дождь или жара? Какая погода будет в Алтайском крае в выходные 8 и 9 июля? 0
13:28
Ложная тревога: названа причина стягивания пожарных в центр Барнаула 4
13:16
Колонна из пожарных расчетов в центре Барнаула взбудоражила горожан 5
13:13
Жена польского президента не стала жать руку Дональду Трампу 12
13:01
Власти: работы у дома по Ленина, 171 в Барнауле проводят на частной земле 3
12:50
14 самовыдвиженцев заявилось на выборы в Бийске 0
12:46
Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала? 14
12:34
Жильцы барнаульского дома возмущены вырубкой деревьев в своем дворе 9
12:23
Легковушка столкнулась с "Газелью " в Башкирии - пять человек погибли 0
12:13
Принцессы существуют: сказочные фотографии алтайских невест 25
12:05
Госдума не хочет запрещать суррогатное материнство в России 4
11:52
Ледовую арену Черепанова в Барнауле переведут в муниципальную собственность 8
11:43
Северная ТЭЦ в Рубцовске превратилась в металлолом — топ-менеджер СГК 17
11:33
Очевидцы: колесо вырвало у "Газели" в результате ДТП в Барнауле 3
11:22
Холодное лето 2017-го: цены на овощи из-за плохой погоды выросли в 1,5 раза 29
11:16
Житель ЗАТО Сибирский решил продать диван и остался без 100 тысяч рублей 3
11:04
Тигрята и тигрица сделали селфи на фотоловушку в нацпарке Приморья 2
10:50
Фотоновости. Коноплю на пощади 20 тысяч кв. метров уничтожили в Барнауле 11
10:34
Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга 2
10:26
Третье малаховское кольцо в Барнауле планируют отдать "Алтайдорстрою" 25
10:14
Фотоновости. Более 30 новых контейнеров для мусора установили в Барнауле 0
10:02
Волонтеры ищут бесследно исчезнувшую 38-летнюю жительницу Барнаула 5
10:00
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций 1
09:50
Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге 3
09:33
Пожизненное грозит экс-полисмену из Новосибирска за кражу 3,5 кг наркотиков 8
09:21
Часть проспекта Ленина перекроют в Барнауле из-за ремонта тепломагистрали 2
09:17
ТОП-20 кандидатов: СМИ сообщили о списке вероятных преемников Тулеева 3
09:08
Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих в Киеве 2
09:00
Тест: Умеете ли вы готовить? 12
08:50
Меркель заявила, что не желает быть посредником между Путиным и Трампом 15
08:30
"Крылатые качели": чем порадует самый молодой парк Барнаула? 8
08:24
Суд арестовал до 15 сентября обвиняемую по делу "пьяного мальчика" 8
08:12
Больше 20 минут тушили хозпостройки в Барнауле 0
08:00
Как сэкономить на свадебном путешествии? 0
07:45
Ловушки для туристов. Как не испортить себе отдых? 4
07:37
Где цветет папоротник? Обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала 8
07:24
"Руки вверх" и Кузьмин выступят перед жителями Заринска на День города 10
07:03
Двухуровневую квартиру продают в самом центре Барнаула за 10 млн рублей 5
06:44
Какой должна быть горячая вода и что делать, если в кране она холоднее? 2
06:23
Почему Аман Тулеев ушел в отпуск и ждать ли Кузбассу нового губернатора? 0
06:01
Квартирный вопрос: 2,5 тысячи дольщиков на Алтае стали новоселами 0
05:08
Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 7 июля 2
04:01
Пилот самолета в стихах ответил на благодарность поэта Ильи Резника 0
03:11
Новые квартиры в рамках реновации в Москве получит 1 млн человек 2
02:02
Путин, Меркель, Макрон: где будут жить мировые лидеры во время саммита G20 3
01:01
Минэкономразвития ожидает стабилизации цен на помидорки и яблочки в июле 2
00:01
Суд рассмотрит возможный арест обвиняемой по делу о "пьяном" мальчике 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.