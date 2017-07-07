Азербайджан привел войска в готовность из-за напряженности в Карабахе

Войска Азербайджана приведены в боевую готовность в связи с напряженностью в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"В целях немедленного предотвращения любой деятельности противника против мирного населения и личного состава ВС Азербайджана, а также нанесения ответных ударов по огневым точкам части войск приведены в состояние боевой готовности", — заявили в ведомстве. Также сообщается об ударах по огневым точкам противника и о его потерях.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.