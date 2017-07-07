В Гамбурге, где проходит саммит G20, неизвестные совершили нападение на охрану гостиницы, в которой остановился российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российскую сторону не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле.

В этой гостинице, помимо Путина, для участия в саммите остановились также премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В Гамбурге уже второй день проходят массовые протесты антиглобалистов, в которых участвуют свыше 10 тысяч человек. В полиции города утверждают, что многие из демонстрантов радикально настроены и применяют силу против сотрудников правопорядка.

По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции. Задержаны 45 человек, в их отношении ведутся следственные действия.