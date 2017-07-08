Фото: Avito.ru

Дачу с домиком площадью 60 квадратных метров продают в селе Шишкино в Алтайском крае за 6,5 миллионов рублей, сказано на сайте Avito.ru.

В объявлении уточняется, что она находится в 80 километрах от Барнаула. "Земельный участок сельхозназначения площадью 345 га (из них 44 га водной глади, 1,3 га под постройками, 300 га пахотной земли). На застроенном участке расположен благоустроенный жилой дом площадью 60 кв.м, здание металлического склада (ангара) 294 м.кв, гараж 42 м.кв.,постройка для сельхоз животных, баня-сауна два этажа", — уточняет продавец.

Также отмечается, что подъездные пути асфальтированы, имеется своя комплексная трансформаторная подстанция, вода.

Данный имущественный комплекс в свое время использовался в качестве базы для сельхозпроизводства.

"Удобно для развития сельского туризма. Есть водоем. Прилегающие пахотные земли разработаны", — добавляет продавец.