Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в похищении человека, совершенное из корыстных побуждений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Установлено, что "ночью 25 мая 2017 года в лесном массиве около берега реки Обь, обвиняемый, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, действуя из корыстных побуждений, поместил малознакомого мужчину против его воли в багажник своего автомобиля".

После чего, как сообщается, обвиняемый удерживал и перемещал похищенного по городу Барнаулу.

"За освобождение злоумышленник требовал у гражданина передачи денежных средств, а получая отказ, наносил ему множественные удары. В то время, когда транспортное средство находилось около одного из домов по проспекту Строителей, бдительные граждане сообщили в правоохранительные органы о возможном нахождении человека в багажнике. После чего потерпевший был освобожден сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый ранее уже неоднократно преступал закон, имея судимости за совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения о существа.