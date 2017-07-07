Более 260 000 россиян оказались ограничены в водительских правах за долги, передает ТАСС со ссылкой на материалы ФССП России.

Возможность ограничивать специальные (водительские) права должников, в том числе на управление мотоциклами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами, была введена с 15 января 2016 года.

Как сообщается, на 1 июня 2017 года ограничительные меры действовали в отношении 262 000 должников с общей суммой долга в 75 млрд руб. Большая часть таких ограничений применена к должникам по алиментам - 188 000 человек, или 70% от подвергнутых такому ограничению.

Причем, только за май число временно ограниченных в правах за долги водителей выросло на 30 000 человек.