За "карусели" при голосовании на выборах и референдумах будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении 7 июля, пишет "Парламентская газета".

"Мы знаем, что подобная практика есть, и, для того чтобы её предотвратить, такая статья в Уголовном кодексе должна быть", — заявил один из авторов проекта закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и за незаконное получение избирательного бюллетеня.

Так, за выдачу гражданину документа для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, а также за выдачу заполненных избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии предложено наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

За получение гражданином бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

В случае если "карусели" будут совершаться группой по предварительному сговору, каждому лицу будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Аналогичные санкции устанавливается за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.