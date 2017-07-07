Роструд предлагает создать аналог социальной сети LinkedIn на базе портала "Работа в России", созданного в 2015 году, пишут "Ведомости".

Об этом сообщается со ссылкой на презентацию ведомства "Приоритетные направления работы портала "Работа в России" на 2018 г.". Документ был представлен на заседании рабочей группы Роструда 7 июля.

Оператором соцсети должен выступить сам Роструд. При этом разработка социальной сети может быть реализована в формате государственно-частного партнерства.

В ведомстве объясняют, что после блокировки LinkedIn в России есть необходимость "в создании современных инструментов содействия занятости, в том числе занятости молодежи", в создании современных инструментов формирования позитивной повестки для молодежи в вопросах занятости и рынка труда".

17 ноября 2016 года Роскомнадзор внес LinkedIn в Реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокировал соцсеть в России.