Захарова выложила видео беспорядков в Гамбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в Facebook видео беспорядков в Гамбурге, где проходит саммит G20.

Видео снято из машины, которая ехала по улице Гамбурга. Захарова говорит, что видео прислали коллеги, которые работают с российской делегацией.

"Они не снимали эти кадры специально. Просто пытались доехать из пункта А в пункт Б. А на улицах боевые действия", - написала Захарова.

Захарова припомнила фильм Би-би-си о российских хулиганах, которые якобы могут помешать проведению чемпионата мира.

"Кубок конфедераций стал приятным сюрпризом для западной общественности, которую несколько лет обрабатывают русофобскими материалами: бибисишные предсказания оказались очередным блефом. А вот "европейскими хулиганами", превратившими Гамбург в дымящийся ад, западные медиа могли бы заняться поплотнее", - отметила она.

В Гамбурге продолжаются столкновения так называемых антиглобалистов с полицией. Счет пострадавших идет на сотни.