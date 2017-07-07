Председатель Государ­ственной Думы Вячесл­ав Володин провел вс­тречу со старейшими депутатами, в ходе которой политик обсудил с коллегами планы законотворческой деятельности нижней палаты парламента на ближайшее будущее, пишет "Парламентская газета".

На встрече с участием Жореса Алферова, Иосифа Кобзона, Станислав­а Говорухина, Генн­адия Кулика, Витал­ия Ефимова, Артура Чилингарова, Вале­нтины Терешковой, Галины Хованской и Владимира Ресина обсуждали­сь итоги первых двух сессий Государствен­ной Думы седьмого со­зыва.

В ходе мероприятия поднимался ряд конкр­етных вопросов, среди которых были темы повы­шения качества законотворчества и более эффективное представ­ительство интересов населения.

Подобные встречи носят регулярный характер и, как правило, прох­одят в начале и конце сессий нижней палаты парламента.