Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу со старейшими депутатами, в ходе которой политик обсудил с коллегами планы законотворческой деятельности нижней палаты парламента на ближайшее будущее, пишет "Парламентская газета".
На встрече с участием Жореса Алферова, Иосифа Кобзона, Станислава Говорухина, Геннадия Кулика, Виталия Ефимова, Артура Чилингарова, Валентины Терешковой, Галины Хованской и Владимира Ресина обсуждались итоги первых двух сессий Государственной Думы седьмого созыва.
В ходе мероприятия поднимался ряд конкретных вопросов, среди которых были темы повышения качества законотворчества и более эффективное представительство интересов населения.
Подобные встречи носят регулярный характер и, как правило, проходят в начале и конце сессий нижней палаты парламента.
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