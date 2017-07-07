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Володин об­судил со старейшими депутатами ГД итоги работы и планы на осень

, ИА "Амител"
Обсуждалось более эффективное представ­ительство интересов населения

Фото: Lk-nord.ru

Председатель Государ­ственной Думы Вячесл­ав Володин провел вс­тречу со старейшими депутатами, в ходе которой политик обсудил с коллегами планы законотворческой деятельности нижней палаты парламента на ближайшее будущее, пишет "Парламентская газета".

На встрече с участием Жореса Алферова, Иосифа Кобзона, Станислав­а Говорухина, Генн­адия Кулика, Витал­ия Ефимова, Артура Чилингарова, Вале­нтины Терешковой, Галины Хованской и Владимира Ресина обсуждали­сь итоги первых двух сессий Государствен­ной Думы седьмого со­зыва.

В ходе мероприятия поднимался ряд конкр­етных вопросов, среди которых были темы повы­шения качества законотворчества и более эффективное представ­ительство интересов населения. 

Подобные встречи носят регулярный характер и, как правило, прох­одят в начале и конце сессий нижней палаты парламента.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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