Жириновский предложил премировать сотрудников Гидрометцентра

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел хорошую работу синоптиков и предложил премировать их, сообщает пресс-служба либерал-демократов.

Лидер ЛДПР посетил московский фестиваль садов и цветов, причем перенес время своего визита в связи с прогнозом синоптиков о дожде. "В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, в связи с этим Жириновский отправил письмо с благодарностью сотрудникам московского подразделения Гидрометцентра России и предложил премировать их за точный прогноз.

"Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы", — говорится в письме.

Ранее Жириновский предложил "разогнать "Мосгидромет" за неточные прогнозы погоды, после того, как попал под дождь.