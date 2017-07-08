Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности.

"Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", — заявил Лавров.

По словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Как сообщил Лавров, Трамп заявил Путину, что кампания по обсуждению "вмешательства" России в выборы в США приобретает странный характер. Он также рассказал, что президенты условились ускорить процедуры по назначению новых послов.

Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов.