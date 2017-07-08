Роскосмос опубликовал фото с орбиты портрета Путина на поле в Италии

Роскосмос в своем Twitter опубликовал сделанную с орбиты фотографию портрета Владимира Путина, выполненную итальянским фермером в поле.

"Решили проверить - видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Фотография была сделана с космического аппарата "Ресурс-П" с расстояния 475 км от Земли.

Портрет с помощью трактора нарисовал на поле фермер Дарио Гамбарин в преддверии саммита G20 в Гамбурге.