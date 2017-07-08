Жена Трампа пыталась прервать первую встречу президентов России и США

Как сообщает NBC в своем твиттере, госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал, что первую леди США Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшуюся встречу российского президентов РФ Владимира Путина и Штатов Дональда Трампа.
Поясняется, что таким образом попытались приблизить к завершению затянувшиеся переговоры глав государств, однако "тем для обсуждения" было очень много.
Первая встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся 7 июля, должна была занять по времени примерно полчаса. Однако переговоры продлились два с половиной часа.
Sec. Tillerson: First Lady was sent in to try to bring meeting to an end, but there were so many important issues to continue discussing.— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 7 июля 2017 г.
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