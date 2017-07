Жена Трампа пыталась прервать первую встречу президентов России и США

Как сообщает NBC в своем твиттере, госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал, что первую леди США Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшуюся встречу российского президентов РФ Владимира Путина и Штатов Дональда Трампа.

Поясняется, что таким образом попытались приблизить к завершению затянувшиеся переговоры глав государств, однако "тем для обсуждения" было очень много.

Первая встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся 7 июля, должна была занять по времени примерно полчаса. Однако переговоры продлились два с половиной часа.

Sec. Tillerson: First Lady was sent in to try to bring meeting to an end, but there were so many important issues to continue discussing.