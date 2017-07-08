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СУСК: на Алтае ребенка неправильно поставили в очередь на трансплантацию

, ИА "Амител"
Ранее эту информацию распространили региональные СМИ

Фото: gusev-online.ru

Следователи инициировали доследственную проверку после материалов местных СМИ, где было сказано, что восьмилетнюю девочку неправильно поставили в очередь на квоту по трансплантации сердца. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, в пятницу, 7 июля, в эфире краевой радиостанции прозвучал сюжет о том, что маленькая жительница Косихинского района, страдающая тяжелым заболеванием сердца, нуждается в срочном оперативном вмешательстве. Но должностные лица учреждения здравоохранения допустили неправильную постановку девочки в очередь.  Из-за этого состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас она находится в реанимации краевой детской клинической больницы.

"В рамках проверки предстоит установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную постановку детей, нуждающихся в сложных операциях, в очередь на квоту",- сказано в сообщении следственного комитета.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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