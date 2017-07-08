Четыре человека совершили кражу из магазина "Ярче", который расположен на проспекте Социалистический в Барнауле. Об этом пишут подписчики паблика Barnaul 22.

Инцидент произошел около 16.30 в пятницу, 7 июля. Неизвестные совершили кражу, а затем попытались скрыться на автомобиле. Но дорогу им перегородили сотрудники ЧОПа, которые прибыли на тревожный вызов. Тогда злоумышленники сбили на машине охранников и начали уходить вниз по проспекту Социалистическому.

В районе пересечения с улицей Анатолия их догнал второй экипаж охраны. В итоге грабителей удалось задержать. Сообщается, что один из сотрудников ЧОПа был срочно госпитализирован.