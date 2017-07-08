Суд смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути до шести месяцев заключения и штраф до 500 евро за поддельный больничный. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на издание Il Gazzettino.
Случай произошел еще семь лет назад. Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы оправдаться в театре она предоставила поддельный больничный лист.
Но афера скрылась и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро.
Комментарии
афера скрылась, как тогда узнали? а, омег