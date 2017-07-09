Фото: Avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 119,5 квадратных метров продают в Барнауле за 10 миллионов рублей, сказано на сайте Avito.ru.

"Продаю трех комнатную квартиру. Элитный дом. Находится на закрытой территории (автоматические ворота, видеонаблюдение), в подъезде консьерж. Самый центр города. Рядом торговые центры, рестораны, школы, детские сады, ВУЗы", — отмечается в объявлении.

Продавец подчеркивает, что квартира очень светлая, имеет хорошую планировку, а окна выходят на проспект Социалистический.

"Есть гардеробная, просторная ванная комната, дополнительный санузел, высота потолков три метра", — добавляет автор объявления.