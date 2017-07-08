Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал терактами взрывы, произошедшие в Луганске, сообщает газета "Известия".
Ранее СМИ писали, что в Луганске произошло два взрыва. Первый прогремел недалеко от дома правительства и штаба милиции. Затем был взорван автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.
По мнению Плотницкого, террористические акты "всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения". Также он призвал местных жителей быть бдительными.
Комментарии
Партизанское движение еще со времен "Молодой гвардии" против немецко-фашистских оккупантов славилось в истории СССР. Внуки украинских героев молодогвардейцев с честью несут знамя свободы против мрази и бандитов свирепствующих на земле дедов. Получилось отстоять России свои земли от бандитов на СК, получится и у наших украинских братьев. Законная армия законного правительства с партизанским движением в очередной раз преподала урок бандитам и отщепенцам.
Партизанское движение еще со времен "Молодой гвардии" против немецко-фашистских оккупантов славилось в истории СССР. Внуки украинских героев молодогвардейцев с честью несут знамя свободы против мрази и бандитов свирепствующих на земле дедов. Получилось отстоять России свои земли от бандитов на СК, получится и у наших украинских братьев. Законная армия законного правительства с партизанским движением в очередной раз преподала урок бандитам и отщепенцам.