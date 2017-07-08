Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал терактами взрывы, произошедшие в Луганске, сообщает газета "Известия".

Ранее СМИ писали, что в Луганске произошло два взрыва. Первый прогремел недалеко от дома правительства и штаба милиции. Затем был взорван автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.

По мнению Плотницкого, террористические акты "всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения". Также он призвал местных жителей быть бдительными.