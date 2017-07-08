Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил жителей краевой столицы с Днем семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации Барнаула.

"Семья – непреходящая ценность, какие бы перемены в обществе ни происходили. Именно в семье мы черпаем силы, поддержка родных и близких помогает справиться со всеми жизненными трудностями",- сказано в поздравлении.

Глава администрации подчеркнул, что главная задача каждой семьи — это дети. Родители должны вырастить детей, помочь им обрести себя, определиться в непростом сегодняшнем мире.

"Желаю, чтобы в барнаульских семьях царили мир, лад и домашний уют, чтобы не умолкали звонкие детские голоса, чтобы все заботились друг о друге. Будьте счастливы!",- пожелал градоначальник.