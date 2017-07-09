Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Время, как известно, беспощадно. И первому барнаульскому подземному пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в условиях отсутствия внимания к содержанию этого объекта оно не оставило никаких шансов.

Когда-то по нему проходили тысячи людей, спешащих на работу – "подземка" вела к моторному заводу. Но жизнь изменилась, рабочий класс перестал быть столь многочисленным и востребованным, и объект пришел в упадок.

За состоянием перехода никто не следит. Городские власти приняли решение, что данный объект целесообразнее законсервировать, чем вкладывать средства в его реконструкцию.

В таком статусе сегодня и пребывает барнаульская "подземка" на Космонавтов, входы в которую были закрыты в 2013 году. Обретет ли переход вторую жизнь – не известно.