Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru
Время, как известно, беспощадно. И первому барнаульскому подземному пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в условиях отсутствия внимания к содержанию этого объекта оно не оставило никаких шансов.
Когда-то по нему проходили тысячи людей, спешащих на работу – "подземка" вела к моторному заводу. Но жизнь изменилась, рабочий класс перестал быть столь многочисленным и востребованным, и объект пришел в упадок.
За состоянием перехода никто не следит. Городские власти приняли решение, что данный объект целесообразнее законсервировать, чем вкладывать средства в его реконструкцию.
В таком статусе сегодня и пребывает барнаульская "подземка" на Космонавтов, входы в которую были закрыты в 2013 году. Обретет ли переход вторую жизнь – не известно.
Комментарии
Нет заводов. Нет перспективы заводов. Нет перехода.
Надо нам почаще выборы устраивать. Сейчас мы видим, что чиновники как тараканы забегали. Мало того что дороги ремонтируют ещё и алею расчистили и даже уже и переход увидели. Но люди то не дураки и прекрасно понимают, что уже к следующему лету асфальт разрушится, а алея зарастёт бурьяном