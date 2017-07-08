Масштабный праздник орловского коннозаводства пройдет в следующее воскресенье, 16 июля, на Барнаульском ипподроме. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Отметим, что мероприятие приурочено к 110-летию Алтайского конного завода — одного из ведущих в России. Барнаульцы и гости краевой столицы смогут увидеть в этот день лучших в Сибири орловских рысаков.

Также 16 июля здесь разыграют самые престижные награды в мире орловского коннозаводства — Приз Барса (орловское "Дерби"), Приз Ковбоя и Приз Пиона.

По традиции на ипподроме будет работать тотализатор. Начало мероприятия — 13.00.